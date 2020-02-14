На заседании комиссии по экологии, природопользованию и ЧС в общественной палате представители прокуратуры, управления ветеринарии и зоозащитники обсудили вопрос о бродячих животных.

Наш корреспондент с места событий сообщил, что представители администрации не явились на заседание, хотя им поступало приглашение.

Член ОПы Андрей Крупин начал встречу с темы о численности и отлове бездомных животных. Он вспомнил, что в в конце 2018 года был принят закон об ответственном обращении с животными, а вступил в силу он лишь я 1 января 2020-го.

— У чиновников был целой год, чтобы принять определенные законодательные акты, касательно этого закона. Однако на сегодняшний день мы имеем его неисполнение. Месяц назад мы с коллегой Юрием Виткиным посетили пункт передержки животных, где содержится 150 особей. Тогда в СМИ писали, что животные голодают, — рассказал общественник.

Кроме того он отметил, что на сегодняшний день финансирования, приютов и контроля за численностью беспризорных животных нет. Они могут быть привиты, но это действенно лишь в течение года, а в местах содержания их могут оставить только на 12 дней.

В связи с этим возникают такие ситуации, как в центре города бегает стая собак или обитает на заброшках. У людей это вызывает страх, отсюда и жестокое обращение. По словам Крупина, на сегодняшний день в Саратове вовсе не отлавливают животных.

Председатель комитета дорожного хозяйства города Геннадий Свиридов согласился, что проблема с бродячими животными есть. В 2016 году беспризорников должны были отлавливать и стерилизовать, но позже в отношении управления ветеринарии отменили возможность последней процедуры.

— Полномочий для создания приютов у муниципалитета нет. На них может потребоваться порядка шести миллионов рублей. Сейчас рассматривается вопрос о возможности раздать животных в добрые руки. В том году уже было пристроено 400 собак, — заметил Свиридов.

В ответ на это Крупин поинтересовался, что мешало раньше поднять этот вопрос.

— И шесть миллионов бы нашли, и так год ничего не делали — упрекнул он дорожника. Он также подчеркнул, что это уже нарушение федерального закона.

Свиридов отметил, что принятие закона и организация приюта в полномочия его комитата не входит. Все, что было предусмотрено субсидиями — выполнено.

— Будет финансирование — вернемся к уровню 16-го года. А если сделаем акцент на отлове сучек, то животных станет меньше, — сказал чиновник.

Заместитель начальника управления ветеринарии Татьяна Степанова заявила, что отмена стерилизации произошла в 2017 году по решению Верховного суда. Но сейчас ее проводят, а выпускают животных прежнюю среду только если они еще и привиты.