Домой Рубрики Новости Саратова На проспекте 50 лет Октября в Саратове не будет воды до полуночи РубрикиНовости СаратоваСоцсфера На проспекте 50 лет Октября в Саратове не будет воды до полуночи По Новости Саратова - 08.10.2021 75 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 8 октября, и-за ремонта на водопроводе не будет воды на нескольких улицах Саратова. Об этом сообщает ОО «КВС». Воды не будет в домах 71 и 73 по проспекту 50 лет Октября. Вернуть ее планируют к полуночи. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Коронавирус коснулся еще 348 жителей Саратовской области Ремонт на Бабушкином взвозе в Саратове затягивается В Саратове установилась теплая погода ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Продолжается регистрация участников на чемпионат «Изучи интернет — управляй им!» Новости Саратова - 08.10.2021 0 Продолжается регистрация участников на X Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!». Соревнования для школьников и студентов до 18 лет проводят «Ростелеком» и Координационный... Погрузка нефтепродуктов на станциях Князевка и Нефтяная в Саратовской области достигла... 08.10.2021 Коронавирус коснулся еще 348 жителей Саратовской области 08.10.2021 На проспекте 50 лет Октября в Саратове не будет воды до... 08.10.2021 Ремонт на Бабушкином взвозе в Саратове затягивается 08.10.2021