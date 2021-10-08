Сегодня, 8 октября, и-за ремонта на водопроводе не будет воды на нескольких улицах Саратова. Об этом сообщает ОО «КВС».

Воды не будет в домах 71 и 73 по проспекту 50 лет Октября. Вернуть ее планируют к полуночи.