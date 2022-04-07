На проспекте Кирова в Саратове маленький ребенок выпал из паровозика и попал под колеса. Трагедия произошла несколько минут назад. Об этом сообщил мэр Саратова Михаил Исаев.

По его словам, данный аттракцион осуществляет свою деятельность незаконно. Ранее мэрией предъявлялись иски о запрете работы аттракционов в скверах и парках города. В настоящее время в Арбитражном суде рассматривается аналогичный иск администрации к индивидуальному предпринимателю с требованием освободить земельный участок на пл. Кирова от аттракциона.

Кроме того, в областной Думе депутатами рассматривается законопроект, предусматривающий административную ответственность за незаконное размещение подобных объектов. Эта законодательная инициатива была внесена в региональный парламент городскими депутатами в ноябре 2020 года, неоднократно дорабатывалась, но до сих пор не принята. На 13 апреля 2022 года запланировано очередное заседание профильного комитета областной Думы по данному вопросу.

— Самое главное сейчас, чтобы медики оказали всю необходимую помощь малышу и обошлось без серьезных последствий. Требую, чтобы правоохранительные органы по всей строгости наказали виновных, — заявил Исаев.