На проспекте Кирова светодиодный олень снова был «оседлан», на этот раз — мужчиной.

Саратовца в момент вандализма снимали на камеру друзья, которые провоцировали его комментариями.

Залезть на инсталляцию у мужчины не вышло, после чего он оставил эту затею.

Напомним, на днях новогоднюю фигуру «оседлала» другая местная жительница. Девушка призывала прохожих присоединиться к веселью, однако сломала оленя. Сейчас ее задержали и возбудили административное дело за мелкое хулиганство. Ей грозит до 15 суток ареста.