Проводится доследственная проверка по факту обнаружения костных человеческих останков в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

Накануне, 12 октября, на территории одной из организаций, расположенных на проспекте Строителей в Саратове, проводились работы по прокладке подземных коммуникаций. В ходе копки грунта экскаватором на глубине около полутора метров были обнаружены кости скелета человека.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. После установления давности и причины смерти человека, данные будут проверены среди пропавших без вести.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.