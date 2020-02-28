Этой весной радио «Комсомольская правда» и СРО «Объединение медицинских учреждений» запускают новый проект — «Здоровый разговор».

Каждый четверг в 12:00 ведущие врачи клиник Саратовской области в эфире радио на волне 90,6 FM отвечают на вопросы, интересующие жителей региона.

Эксперты в студии: эндокринолог, стоматолог, сосудистый хирург, педиатр, проктолог, нейрохирург, гинеколог, травматолог, диетолог, косметолог и многие другие.

Присылайте ваши вопросы на адрес электронной почты voproskp@mail.ru или озвучьте их по телефону: +7-919-831-03-09.

18+ Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Реклама.