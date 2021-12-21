Сегодня, 21 декабря, в 15 районах Саратовской области осадки. На расчистку образовавшихся заносов выехало более 500 единиц спецтехники.

Убирать снег и наледь на дорогах Саратовского района вышло 16 единиц техники, еще 13 работало на маршрутах регионального уровня непосредственно в Саратове. В Энгельском, Аркадакском и Балашовском районах работало по семь единиц техники.

На расчистку городских дорог выехали 248 машин. Из них 48 работали в Энгельском районе, 34 в Балаковском, 28 в Советском, 20 в Перелюбском.

В ближайшее время планируется привлечь к расчистке заносов еще 94 единиц техники.