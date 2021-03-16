Заместитель начальника Главного управления (по гражданской обороне и защите населения) – начальник управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Саратовской области Сергей Булгаков рассказал о подготоке региона к половодью.

В зоне подтопления могут оказаться 99 населенных пунктов. По ним определены модели развития событий, где указаны зоны затопления, пункты временного размещения и другая информация.

Всего в регионе готово 78 оперативных групп, в главном управлении — 39. К ним приписаны беспилотники.

Кроме того, прошла штабная тренировка с привлечением двух паводкоопасных районов — Аткарского и Калининского, где не раз были опасные ситуации.

Есть аэромобильная группировка — свыше десятка единиц техники и плавсредств.

Рассматривается вопрос выделения 20 миллионов рублей на гидротехнические сооружения, ремонт и профилактические работы. Около четырех миллионов рублей планируется потратить на ремонт и расчистку водопропускных коммуникаций.

На 2021 год запланировано порядка 40 миллионов рублей на расчистку русел рек.

С 22 по 25 марта рабочая межведомственная группа оценит подготовку Саратовской области к паводку.