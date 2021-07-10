Микрорайона «Летка» в Энгельсе будет расселен. Распоряжение о выделении денег подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Более 373,8 миллиона рублей будет направлено в бюджет Саратовской области. Средства пойдут на переселение до 31 декабря 2021 года граждан из аварийного жилищного фонда на территории Летного городка в Энгельсе.

Напомним, недавно Вячеслав Володин рассказал, что 6 аварийных домов Летного городка Энгельса расселят уже в этом году. Это порядка 218 квартир. Он напомнил, что решение этой проблемы поддержал президент РФ Владимир Путин.

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