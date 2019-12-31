В последний день уходящего года пожарные тушили частный дом в селе Апалиха Хвалынского района Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

31 декабря, примерно в 6:48 на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорания частного дома в селе Апалиха в 34-х километрах от Хвалынска. На тушение огня, площадь которого составила 54 квадратных метра, выезжало три пожарных расчета в составе семи человек.

В огне никто не пострадал. Сейчас проводится проверка, призванная установить причины возгорания.