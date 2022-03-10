Глава Саратова Михаил Исаев подписал постановление об утверждении целевой программы по развитию туризма в Саратове в 2022-2024 годах.

Целью программы является предоставление туристско-информационных услуг, формирование туристического продукта, удовлетворяющего потребности российских и иностранных туристов, а также — продвижение туристического имиджа города.

Для этого планируется выпустить три видеоролика о туристическом потенциале Саратова, провести шесть мероприятий, направленных на повышение туристического потока, организовать 18 турмаршрутов и разработать одну концепцию бренда города.

На данный момент на выполнение задач заложено шесть миллионов рублей, которые необходимо в полном объеме использовать в этом году. На 2023 и 2024 годы указано нулевое финансирование.

Также в постановлении говорится, какими факторами определяется туристская привлекательность города:

— богатое историко-культурное, природное наследие города, сосредоточение объектов культурного наследия различных эпох;

— развитая система культурно-познавательного и событийного туризма;

— удобное географическое расположение;

— транспортная доступность;

— активное использование акватории реки Волги при организации водного туризма;

— сосредоточение в городе культовых сооружений различных конфессий;

— достаточное рекламно-информационное обеспечение туристического потенциала города.