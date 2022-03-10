Глава Саратова Михаил Исаев подписал постановление об утверждении целевой программы по развитию туризма в Саратове в 2022-2024 годах.
Целью программы является предоставление туристско-информационных услуг, формирование туристического продукта, удовлетворяющего потребности российских и иностранных туристов, а также — продвижение туристического имиджа города.
Для этого планируется выпустить три видеоролика о туристическом потенциале Саратова, провести шесть мероприятий, направленных на повышение туристического потока, организовать 18 турмаршрутов и разработать одну концепцию бренда города.
На данный момент на выполнение задач заложено шесть миллионов рублей, которые необходимо в полном объеме использовать в этом году. На 2023 и 2024 годы указано нулевое финансирование.
Также в постановлении говорится, какими факторами определяется туристская привлекательность города:
— богатое историко-культурное, природное наследие города, сосредоточение объектов культурного наследия различных эпох;
— развитая система культурно-познавательного и событийного туризма;
— удобное географическое расположение;
— транспортная доступность;
— активное использование акватории реки Волги при организации водного туризма;
— сосредоточение в городе культовых сооружений различных конфессий;
— достаточное рекламно-информационное обеспечение туристического потенциала города.