Правительство Саратовской области и ПАО «ФосАгро» заключили ежегодное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Так, компания «ФосАгро» в этом году вложит в развитие производства минеральных удобрений на Балаковском филиале АО «Апатит» 8,2 млрд. рублей. Такая информация предоставлена в соглашении, которое подписали губернатор Валерий Радаев и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

По словам гендиректора «ФосАгро», в задачи входит повышение эффективности производственных процессов, а также обеспечение бесперебойных поставок минеральных удобрений.

— Компания «ФосАгро» оказывает значительные меры социальной поддержки региону и сохраняет темпы реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие балаковского подразделения.

С начала пандемии коронавируса компания поддерживала медиков, одной из первых направила 100 млн. рублей на строительство инфекционной больницы в Саратове. При этом реализовала ряд стратегически важных инвестиционных проектов и не снизила объёмов производства. В этом году у компании – не менее амбициозные задачи, — отметил Радаев.

В дальнейших планах «ФосАгро» – повышение эффективности производства на заводе в г. Балаково, рост объёмов продукции и расширение её ассортимента, развитие образования, детского и профессионального спорта, культуры и медицины в Саратовской области.

На социальные проекты, направленные на устойчивое развитие Балакова и Саратовской области, в 2022 году компания планирует направить не менее 190 млн. рублей.

Соглашение также предусматривает 300 млн. рублей на природоохранные мероприятия, 111 млн. рублей на улучшение системы промышленной безопасности и охраны труда, 151 млн. рублей на финансирование пакета соцуслуг работникам предприятия, 164 млн. рублей на реконструкцию санатория «Изумруд» в г. Балаково.