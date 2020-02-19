Для развития региональной воздушной санитарной авиации планируется направить 65 миллионов рублей в 2020 году. Такую сумму огласил областной минздрав.

Замминистра здравоохранения Станислав Шувалов пояснил, что на сегодняшний день идет разработка региональной стратегии развития санавиации. В планах нанять воздушные суда для эвакуации большего количества нуждающихся в этом пациентов.

— С каждым годом их число будет расти. За четыре года планируется увеличить число эвакуированных со 125 до 186 человек, — добавил Шувалов.

С 2014 года с помощью санитарной авиации из отдаленных районов в областную больницу доставляется порядка 20 пациентов. Только в 2019 г. было совершено 17 вылетов, эвакуировано 16 пациентов.