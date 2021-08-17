В понедельник, 16 августа, Арбитражный суд Саратовской области отказал ООО «ЮК «Фемида-Саратов» в требовании взыскать с регионального бюджета и казны Саратова 180 миллионов рублей.

Компания требовала компенсацию за то, что не может дальше использовать участок напротив речного вокзала, так как в скором времени там планируют возвести сквер имени Петра Великого.

Мэр Саратова Михаил Исаев пишет, что уже начались работы по созданию сквера. Скоро там появятся детские площадки, лавочки и деревья с цветами.

Помимо этого, объявлен конкурс на макер памятника Петру I.

— Знакомство великого российского императора с нашим городом началось именно с прибрежной зоны, поэтому появление здесь его скульптуры логично и своевременно — в следующем году исполнится 350 лет со дня рождения самодержца и 300 лет с момент посещения им Саратова, — отметил глава города.