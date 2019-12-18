На территории левобережья Саратовской области, в том числе Краснопартизанского района, поверхностные водные объекты являются практически единственным источником водоснабжения населения. Так, водохранилище у села Милорадовка на реке Большой Узень используется жителями села с целью хозяйственно-бытового водоснабжения. В настоящее время из-за заиленности полезная емкость водохранилища значительно уменьшилась и оказалась недостаточной для удовлетворения потребности в воде 600 жителей села.

В рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным национального проекта «Экология» министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области реализуется региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов», куда вошли мероприятия по расчистке водохранилища на реке Большой Узень у села Милорадовка. Главной целью проекта является улучшение экологического состояния гидрографической сети и условий проживания населения вблизи водного объекта.

В текущем году все запланированные в рамках проекта мероприятия выполнены в полном объеме. В частности, был реализован комплекс мероприятий по разработке проектно-сметной документации. В ближайшей перспективе – конкурс на проведение самих работ и заключение контракта с победителем, который в 2020 и 2021 годах выполнит работы по расчистке данного участка реки протяженностью 1,15 км. В качестве осуществления мер по охране водного объекта будут выполнены работы по удалению с его ложа иловых наносных отложений, очистка акватории водохранилища от водной растительности, остатков древесины и различного мусора.

Планируется, что федеральным центром на эти цели будет выделено порядка 30 млн рублей. По итогам реализации проекта уменьшится площадь мелководий, зарастающих водной растительностью, и повысится емкость водохранилища. Это позволит повысить общий водноресурсный и рекреационный потенциал водохранилища и улучшить санитарно-эпидемиологические, гидрохимические и общие экологические показатели состояния водного объекта.