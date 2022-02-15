Зима выявила недостатки в реконструкции набережной в Саратове.

Горожане заметили, что на лестничных пролетах отвалилась плитка.

— Упс! У вас набережная «отклеилась»… Хваленое благоустройство не пережило зиму (которая, кстати, еще не закончилась). Два вопроса мэру: недоплатили или разворовали? И второй, где вы взяли таких подрядчиков? — задается вопросами саратовец Андрей Сергеев.

Свой пост саратовец сопроводил убедительными фотографиями, которые говорят о недоработках в проведении ремонта пешеходной зоны.