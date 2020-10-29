Сегодня, 29 октября, председатель ГД Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки осмотрел сквер имени Гагарина в Заводском районе Саратова.

Местные жители обращались к нему с просьбой помочь в благоустройстве места отдыха.

Разработана проектно-сметная документация, на первый этап реконструкции выделено 40 миллионов рублей. Средства пойдут на оборудование детских площадок, установку освещения и другие необходимые работы.

Вячеслав Володин отметил, что нужно сохранить зеленые насаждения в сквере и сделать там тематику космоса.

Напомним, что сквер благоустраивали ранее, в 2015 году.

На сегодняшний день благодаря Вячеславу Володину у заводчан появилось обновленное место для отдыха. Это сквер Марины Расковой.

