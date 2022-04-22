Саратовской области в этом году дополнительно выделено восемь млрд рублей на приведение в нормативное состояние областных и межмуниципальных дорог. Об этом сообщили сторонники спикера ГД Вячеслава Володина в телеграм-канале «Володин Саратов».

Средства выделены региону из резервного фонда Правительства России. Они пойдут на приведение в нормативное состояние 400 км областных и межмуниципальных автомобильных дорог.

Напомним, в нынешнем году на ремонт этих дорог предусмотрено 5,6 млрд рублей. С учетом дополнительных средств объем финансирования увеличится до 13,6 млрд рублей, что в три раза больше первоначальной суммы.