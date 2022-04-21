Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о планах по сохранению объекта культурного наследия в Энгельсе.

По его словам, разработка проекта реставрации Дома офицеров в Летном городке завершена.

— Мы постараемся все сделать, чтобы этот объект был включен в федеральный бюджет на 2023 год. Сумма на реставрационные работы там большая – 658 млн рублей, — добавил Володин.

Также он отметил, что в Доме офицеров был и Юрий Гагарин, и весь первый отряд космонавтов Советского Союза, и другие известные люди.

— Он нужен жителям, кто проживает в Летке. Он будет востребован военнослужащими, теми, кто несет службу в нашей дивизии, — подвел итог Володин.