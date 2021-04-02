В этом году жители Саратовской области, как и все жители России, смогут поучаствовать в голосовании за территории, планируемые к благоустройству в 2022 году, на специальной платформе.

— Жители нашего региона определили 178 пространств во всех 42 районах области. Именно за эти скверы и парки можно будет проголосовать на платформе с 26 апреля по 30 мая. Городская среда должна формироваться с учетом мнения жителей, поэтому все проекты отбираются совместно с ними, — отметил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв.

В голосовании за объекты благоустройства сможет принять участие каждый гражданин России старше 14 лет. Скверы, парки и площади, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Жители Саратова выбрали 20 территорий для рейтингового голосования:

1. Бульвар по улице Астраханской (от Вавилова до Большой Горной);

2. Бульвар по улице Рахова (между Вавилова и Соколовой);

3. Бульвар имени Мюфке;

4. Парк у пруда Семхоз;

5. Устройство сквера в микрорайоне «Звезда»;

6. Сад «Липки»;

7. Ильинская площадь;

8. Бульвар по улице 2-й Садовой (от Рахова до Астраханской);

9. Малое пешеходное кольцо от Рахова до новой набережной (по улицам Бахметьевской, Горького, Рабочему переулку и Провиантской);

10. Детский парк;

11. Сквер Дружбы народов, сквер имени Ленина, сквер около ГЦНК (на площади Орджоникидзе);

12. Сквер Пролетарский;

13. Сквер Авиастроителей;

14. Сквер Калинина;

15. Устройство сквера по улице Огородной (3-й жилучасток);

16. Парк Солнечный;

17. Сквер по проспекту 50 лет Октября (от Технической до 3-й Дачной);

18. Устройство сквера по улице Майской в поселке Жасминный;

19. Устройство сквера в поселке Поливановка (9-я Дачная);

20. Устройство сквера в микрорайоне «Городские просторы».

Так, в одном из старейших и излюбленных горожанами парков Саратова – парке «Липки» – предлагается благоустроить сад, заменить покрытие, отремонтировать дорожно-тропиночную сеть для создания условий для более комфортных прогулок. В саду планируется размещение новых детских площадок для всех возрастов, а также площадки для отдыха молодежи и взрослых. В сквере в микрорайоне «Городские просторы» Саратова предлагается построить детскую площадку, озеленить территорию. Неподалеку обустроить автостоянку. Проголосовать за дизайн-проекты этих и других общественных территорий горожане смогут с 26 апреля по 30 мая на платформе.