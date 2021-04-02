В этом году жители Саратовской области, как и все жители России, смогут поучаствовать в голосовании за территории, планируемые к благоустройству в 2022 году, на специальной платформе.
— Жители нашего региона определили 178 пространств во всех 42 районах области. Именно за эти скверы и парки можно будет проголосовать на платформе с 26 апреля по 30 мая. Городская среда должна формироваться с учетом мнения жителей, поэтому все проекты отбираются совместно с ними, — отметил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв.
В голосовании за объекты благоустройства сможет принять участие каждый гражданин России старше 14 лет. Скверы, парки и площади, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.
Жители Саратова выбрали 20 территорий для рейтингового голосования:
1. Бульвар по улице Астраханской (от Вавилова до Большой Горной);
2. Бульвар по улице Рахова (между Вавилова и Соколовой);
3. Бульвар имени Мюфке;
4. Парк у пруда Семхоз;
5. Устройство сквера в микрорайоне «Звезда»;
6. Сад «Липки»;
7. Ильинская площадь;
8. Бульвар по улице 2-й Садовой (от Рахова до Астраханской);
9. Малое пешеходное кольцо от Рахова до новой набережной (по улицам Бахметьевской, Горького, Рабочему переулку и Провиантской);
10. Детский парк;
11. Сквер Дружбы народов, сквер имени Ленина, сквер около ГЦНК (на площади Орджоникидзе);
12. Сквер Пролетарский;
13. Сквер Авиастроителей;
14. Сквер Калинина;
15. Устройство сквера по улице Огородной (3-й жилучасток);
16. Парк Солнечный;
17. Сквер по проспекту 50 лет Октября (от Технической до 3-й Дачной);
18. Устройство сквера по улице Майской в поселке Жасминный;
19. Устройство сквера в поселке Поливановка (9-я Дачная);
20. Устройство сквера в микрорайоне «Городские просторы».
Так, в одном из старейших и излюбленных горожанами парков Саратова – парке «Липки» – предлагается благоустроить сад, заменить покрытие, отремонтировать дорожно-тропиночную сеть для создания условий для более комфортных прогулок. В саду планируется размещение новых детских площадок для всех возрастов, а также площадки для отдыха молодежи и взрослых. В сквере в микрорайоне «Городские просторы» Саратова предлагается построить детскую площадку, озеленить территорию. Неподалеку обустроить автостоянку. Проголосовать за дизайн-проекты этих и других общественных территорий горожане смогут с 26 апреля по 30 мая на платформе.