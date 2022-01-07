Производственная травма произошла вечером 6 января в Балакове Саратовской области.

Как сообщили в региональном СУ СКР, сотрудник предприятия по изготовлению резино-технических изделий и утилизации получил физическое увечье во время работы.

Как выяснили следователи, 26-летний мужчина работал на станке в изготовительном цехе.

Примерно в половине седьмого вечера рукав куртки работника неожиданно попал во вращающийся механизм станка. Кисть левой руки оказалась в оборудовании, и ее ампутировало механизмом.

На крики о помощи прибежали коллеги по цеху, которые сразу же сообщили о ЧП рукводителю организации. Молодой человек, в одночасье ставший инвалидом, был госпитализирован на «скорой».

Обстоятельства происшествия выясняются. Проводится проверка.