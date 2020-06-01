В Екатеринском районе мужчина сгорел на рыбалке. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

31 мая компания из троих приятелей отправилась на рыбаку на пруд Новый рядом с селом Изнаир Екатериновского района. Мужчины расположились с удочками на берегу, один из них решил отойти и рыбачить подальше. Его внимание привлек хлопок и взлетевшие в воздух вещи рыбаков, он побежал к своим приятелям. Мужчина 64 лет умер на месте, на нем горела одежда, второго пострадавшего 46 лет оттащил подальше ринувшийся на помощь третий товарищ, он и вызвал скорую помощь. Медики увезли потерпевшего в больницу.

По предварительной версии, рыбаков ударило разрядом электрического тока, мощностью 10 тысяч вольт от линии электропередач, проходившей над ними на высоте 6,5 метров. По данному происшествию в настоящее время проводиться проверка.