Продавцы одежды в Саратове пользуются «звёздным» именем для повышения покупательского спроса.

Жители Саратова заметили на вещевом рынке товары якобы от поп-дивы Ольги Бузовой.

На одной из блеклых женских блузок красовалась надпись, которая утверждает, что вещь дизайнерская и от «звезды».

Судя по всему, объявление напечатано самим продавцом.

Вещи «от Бузовой» продаются по 500 рублей за штуку. Однако горожане утверждают, что для такого качества, даже якобы от известной артистки, цена сильно завышенная.