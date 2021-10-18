В Саратовской области ожидается резкая смена погоды.

В ближайшие 3 дня в Саратове и области будет значительно холоднее. Возможны осадки в виде мокрого снега и гололедицы.

Как прогнозируют в региональном Гидрометцентре, уже в ночь на 19 октября столбик термометра покажет +2°, -3°. Днем до +5°…+10°, что после утренних подмораживаний усложнит ситуацию на дорогах.

Однако уже к концу недели, а именно к пятнице среднеклиматическая норма в регионе восстановится, будет немного теплее, — информирует региональный Гидрометцентр.