Саратовцы делятся в социальных сетях фотографиями нашествия маленьких бабочек. Как пишут очевидцы, насекомые неожиданно появились за одну ночь.

На фотографиях видно, что бабочки облепили окна, детскую площадку и качели и даже стены домов. Тучи насекомых сфотографировали в разных районах Саратова, в том числе их заметили и на заводах.

Они по всему двору, ходить невозможно — с земли поднимаются тучей и в лицо летят, — рассказывает горожанка, сделавшая фото со своего двора.

Как предполагают саратовцы, ночью насекомых могло принести грозовой тучей.

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