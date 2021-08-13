Саратовцы делятся в социальных сетях фотографиями нашествия маленьких бабочек. Как пишут очевидцы, насекомые неожиданно появились за одну ночь.

На фотографиях видно, что бабочки облепили окна, детскую площадку и качели и даже стены домов. Тучи насекомых сфотографировали в разных районах Саратова, в том числе их заметили и на заводах.

—Они по всему двору, ходить невозможно — с земли поднимаются тучей и в лицо летят, — рассказывает горожанка, сделавшая фото со своего двора.

Как предполагают саратовцы, ночью насекомых могло принести грозовой тучей.