ООО «Саратоворгсинтез» отреагировало на запрос нашей редакции о распространении в соцсетях фотографий задымления в районе завода.

Директор компании Владимир Шулындин заверил, что предприятие работает в штатном режиме, и все технологические параметры в норме.

— На фотографии зафиксирован паровоздушный поток, который не содержит вредных веществ. ПДК по выбросам не нарушается. Паровоздушный поток особенно заметен при увеличении влажности в осенне-зимний период при температуре от 0 до +10 градусов, — говорится в сообщении.

Кроме того, руководитель Общества отметил, что специалисты постоянно мониторят выбросы на источниках, а также в санитарно-защитной зоне и на промплощадке. Кроме того ведется контроль в зоне влияния предприятия на расстоянии от 200 до трех тысяч метров.

— По направлению к поселку Воробьевка установлен стационарный экологический пост, который круглосуточно в онлайн режиме измеряет загрязнение атмосферного воздуха и метеорологических параметров. Все результаты аналитического контроля находятся в пределах установленных гигиенических нормативов, — прокомментировал Шулындин.