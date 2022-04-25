В Саратовской области сотрудники полиции задерживали пьяных водителей с 22 по 24 апреля.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, за этот период времени выявлено 2 658 различных правонарушений на дорогах.

В том числе, были пойманы 80 автомобилистов в состоянии алкогольного опьянения.

32 человека из задержанных автолюбителей отказались от медицинского освидетельствования.

Кроме того, стражи порядка установили, что 16 водителей сели пьяными за руль во второй раз, что грозит им более суровым уголовным наказанием.