Военные развернули мобильный эпидемиологический пост разведки на полигоне в Саратовской области. Об этом сообщает минобороны РФ.

Это было сделано для повышения уровня готовности военных сил в решении задач по ликвидации ЧС. Кроме того, такое пункты развернули в Самарской, Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях.

Специалисты санэпидем, медицинской и подразделений РБХ (радиационной, химической и биологической) защиты проводят анализ проб воздуха, воды и грунта на наличие токсичных химикатов, радиоактивных веществ, биологически патогенных агентов.

В районах размещения войск сейчас объявлен карантин. Специалисты РБХЗ имеют в распоряжении современные химмашины РХМ-6, авторазливочные станции АРС-14КМ и тепловые автомобили спецобработки ТМС-65М, а также подвижные лаборатории для проведения дезинфекционных мероприятий.

В полевых условиях проверяют военврачей на готовность к противоэпидемическому режиму. Всего в учениях принимают 44 врачебно-сестринские и специализированные бригады.

— С 25 по 28 марта проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций, — говорится в сообщении министерства.