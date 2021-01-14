Это позволит соблюсти права граждан на свободу мирных собраний, шествий и демонстраций, подчеркивает депутат облдумы Юлия Литневская.

Собрания, митинги, шествия и демонстрации в ближайшее время вновь могут проводиться на расстоянии ближе 200 метров от железнодорожных вокзалов, автобусных, речных вокзалов и аэропортов, относящихся к объектам транспортной инфраструктуры. Соответствующий законопроект рассматривается на заседании рабочей группы комитета Саратовской областной думы по культуре, общественным отношениям и информационной политике.

Как пояснила депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Юлия Литневская, законодательство – это живой организм, чутко реагирующий на реалии времени. Поэтому не так давно принятая норма, ограничивающая проведение публичных мероприятий вблизи объектов транспортной инфраструктуры, в скором времени может быть отменена.

— Эта норма принималась в непростое с точки зрения этой ситуации время и была продиктована заботой о безопасности людей. Предлагаемая же настоящим законопроектом поправка полностью соотносится с федеральным законодательством, регулирующим данную сферу, и обеспечивает гражданам возможность проведения публичных мероприятий на территории области. Таким образом, соблюдается право граждан в демократическом государстве на свободу мирных собраний, шествий и демонстраций.

При этом хотелось бы заметить специально для наших коллег из тех парламентских партий, что не стесняются записывать на свой счет даже те вопросы, к инициированию которых они не имеют ни малейшего отношения, делать этого не стоит.

Рассмотрение данного вопроса вызвано временем, а законопроект внесен – региональным правительством. А Вам бы, коллеги, лучше задуматься над тем, что никто не отменял сложную эпидемиологическую ситуацию. Все мы были удивлены, когда на свою первомайскую демонстрацию в минувшем году представители КПРФ вывели людей пожилого возраста без масок, без социального дистанцирования. Когда всем предписывалось находиться дома, беречь себя от опасной болезни, особенно людям 65+. Благо в Саратове мало кто приходит на Ваши мероприятия, тем не менее, надеюсь, больше таких экспериментов вы не будете проводить. Может быть, Вам и не жалко своих сторонников, но мы в «Единой России» заботимся о безопасности каждого человека. Жизнь и здоровье людей для нас бесценны, – подчеркнула Литневская.