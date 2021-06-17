На мусоросортировочных комплексах АО «Ситиматик» в Энгельсском и Балаковском районах Саратовской области в период с января по апрель 2021 года из общего потока поступивших твердых коммунальных отходов отобрана почти тысячу тонн стекла различного вида. При переработке такой массы сырья можно произвести более четырех тысяч километров стеклоткани шириной один метр.

С момента ввода в эксплуатацию на мусоросортировочных комплексах Саратовской области работают линии по отбору вторичных материальных ресурсов. Применение автоматизированной и ручной сортировки отходов позволяет отбирать сырье по 18 фракциям, в том числе пластик нескольких типов, бумага, картон, алюминий, пленка и так далее. Все отобранные материалы направляются для переработки и последующего возврата в хозяйственный оборот в Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодар, Ставрополь, Владимир, Самарскую область и другие регионы России.

— Наши партнеры находятся в самых разных регионах России, есть и саратовские. Например, из выброшенной нашими жителями бумаги и картона местные переработчики производят лотки для куриных яиц. Стекло перерабатывается в других регионах в новые емкости или используется для изготовления стройматериалов. Сейчас мы прорабатываем перспективные направления в использовании некоторых типов отходов в промышленных нуждах. Вообще, при правильном обращении, многое из того, что мы выбрасываем, может быть вновь использовано. Эту же задачу ставит перед нами нацпроект «Экология», — рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Специалисты АО «Ситиматик» ведут постоянную работу по совершенствованию производственных процессов в соответствии с принципами устойчивого развития. Бережное отношение к окружающей среде и соблюдение экологических норм и требований – один из приоритетов в деятельности АО «Ситиматик».