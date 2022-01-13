На саратовское предприятие, где недавно работнику раздавило руку прессом, завели уголовное дело. Об этом сегодня, 13 января, сообщила региональная трудинспекция.

Напомним, рабочий получил травму 14 декабря на предприятии ООО «Сфера-Авиа», которое занимается ремонтом и техобслуживанием летательных аппаратов. Во время работы в станке застряла деталь и 58-летний штамповщик попытался ее достать, в результате чего получил тяжелую травму.

Проверка выяснила, что руководство ООО «Сфера-Авиа» допустило нарушения в сфере охраны труда и работник не прошел инструктаж и психиатрическое освидетельствование.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело.