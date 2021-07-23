Сеть Wi-Fi в зале ожидания саратовского автовокзала организовал «Ростелеком». Пассажиры могут воспользоваться бесплатным доступом к интернету и с пользой провести время в ожидании поездки.

Подсоединиться к сети можно в радиусе 40 метров. Модем поддерживает до 50 одновременных подключений без ограничения объема трафика. Пользователи проходят авторизацию по номеру телефона, по SMS или через учетную запись на портале госуслуг.

— Сеть Wi-Fi позволит пассажирам выходить в интернет на хорошей скорости. Беспроводной доступ поможет скоротать время в ожидании рейса, особенно тем, кто израсходовал мобильный трафик и не имеет возможности пополнить его в пути, — говорит директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Маракаев.

Центральный автовокзал Саратова обслуживает перевозчиков и пассажиров, путешествующих по региону и в другие города России. Ежегодно терминал посещают порядка двух миллионов человек. Самые популярные направления — Москва, Нижний Новгород, Воронеж, Курск и Пенза. Каждый час с автовокзала можно отправиться в новый международный аэропорт «Гагарин», расположенный в 20 километрах от центра Саратова.

— Каждый день автовокзал принимает и отправляет около 150 рейсов, и зал ожидания никогда не пустует. Летом многие путешествуют с детьми и приходят задолго до отъезда. Wi-Fi заполнит паузу: можно пообщаться с родными, занять детей просмотром мультфильма, почитать книгу в онлайн библиотеке или узнать новости, — отмечает начальник отдела информационного обеспечения АО «СарАвтовокзал» Дмитрий Колесников.

«Ростелеком» в сотрудничестве с «СарАвтовокзалом» планирует в этом году установить точки беспроводного доступа к интернету на крупных автостанциях в Балакове, Балашове и Вольске.