В Саратове 15 мая на местном ипподроме откроется беговой сезон. Об этом сообщили в минсельхозе региона.

Пройдут шесть заездов, одна скачка, разыграют четыре именных и два традиционных приза.

В первом из мероприятий примут участие 36 лошадей рысистых пород (18 голов орловской рысистой породы и 18 голов призовых рысистых пород) из Балаковского, Базарно-Карабулакского, Ивантеевского, Марксовского, Самойловского, Пугачевского и Саратовского районов.

Напомним, что ипподром считается одним из старейших в России, его история уже насчитывает 163 года.