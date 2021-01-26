На Саратовском НПЗ, входящем в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», состоялось посвящение молодых специалистов в профессию нефтяников.

В ряды коллектива нефтепереработчиков торжественно приняты выпускники ведущих вузов Саратова — Институт химии СГУ, СГТУ и СГАУ. В мероприятии приняли участие наставники и члены Совета молодых специалистов, также к встрече в онлайн-режиме присоединились ученики саратовских «Роснефть-классов» и студенты профильных вузов.

«Роснефть» уделяет большое внимание подготовке кадров. В рамках реализации корпоративной системы непрерывного образования НК «Роснефть» «Школа-вуз-предприятие» в прошлом году в Саратове открыт восьмой «Роснефть-класс», первые выпускники которого уже получили высшее образование и трудоустроились на Саратовский НПЗ.

Второй ступенью корпоративной программы непрерывного образования являются вузы. Студенты старших курсов профильных вузов проходят практику на Саратовском НПЗ, где вместе с молодыми специалистами предприятия участвуют в заводских мероприятиях, обучающих тренингах и научно-технических конференциях.

На третьей ступени – при трудоустройстве на предприятие — они становятся участниками комплексной программы по развитию и обучению молодых специалистов, активно участвуют в производственной, благотворительной, культурной и спортивной жизни завода, волонтерском движении и экологических акциях. Совместно с кадровой службой предприятия ребята проводят различные мероприятия с учащимися профильных вузов и «Роснефть-классов», оказывают помощь детям и ветеранам.

За каждым молодым специалистом закрепляется наставник из наиболее опытных сотрудников, который знакомит его с должностными обязанностями, технологическим оборудованием и помогает адаптироваться в коллективе. В 2019 году Саратовский НПЗ занял первое место в интегральном рейтинге по программе наставничества среди дочерних обществ нефтепереработки Компании и награжден дипломом «За эффективность программ наставничества в Обществе Групп ПАО «НК «Роснефть».

— Я всего первый год являюсь наставником. Для меня это большая ответственность. Стараюсь передать молодому специалисту свои знания и опыт. Мне очень важно, чтобы они помогли ему в работе, научили правильно мыслить и действовать в различных ситуациях. Это – основа успеха на пути в профессию, — сказал начальник участка причалов Саратовского НПЗ Михаил Лушников.

В рамках программы «Школа молодого технолога» молодые специалисты изучают производственные объекты завода. Участвуя в научно-технических конференциях, разрабатывают проекты, направленные на совершенствование технологических процессов, экономию энергоресурсов, повышение уровня промышленной и экологической безопасности. Большое количество выдвинутых на конференциях идей внедряется в производство. За каждым молодым специалистом закреплен наставник. Наиболее активные входят в Совет молодых специалистов предприятия, который также содействует развитию новых работников.

Многие из молодых специалистов прошлых лет добились значительных успехов в профессиональной деятельности, стали мастерами своего дела и работают на руководящих должностях на предприятиях компании «Роснефть».

— Саратовский НПЗ предоставляет молодым специалистам широкие возможности для профессионального и карьерного роста. Наше предприятие заинтересовано в высококвалифицированных профессионалах, которые могут эффективно решать сложные производственные задачи. Проявляйте инициативу и интерес к порученному вам делу, стремитесь стать лучшим в своей профессии и успешно продолжить славные трудовые традиции саратовских нефтепереработчиков, — пожелал успехов молодым специалистам главный инженер Саратовского НПЗ Юрий Кузнецов.