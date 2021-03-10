В рамках регионального этапа научно-технической конференции НК «Роснефть» молодые специалисты и работники Саратовского НПЗ, а также учащиеся «Роснефть-классов» и студенты профильных вузов защитили свои проекты.

Вместе с участниками Саратовского НПЗ, входящего в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти», на XVI региональной научно-технической конференции свои проекты представили студенты Института химии СГУ и СГТУ и учащиеся «Роснефть-класса» МОУ СОШ №6 Саратова.

Жюри рассмотрело 19 проектов от 26 конкурсантов в шести секциях: «Технология процессов нефтепереработки, нефтехимии»; «Оборудование нефтепереработки»; «Экология, промышленная безопасность, охрана труда»; «Промышленная энергетика, энергоэффективность»; «Труд, юриспруденция, персонал»; «Перспективы развития нефтяной отрасли».

Проекты региональной НТК оценивали руководители разных направлений деятельности предприятия. Они отметили, что среди молодого поколения заводчан растет интерес к исследовательской и научной работе, и поблагодарили наставников и научных руководителей за помощь конкурсантам в выборе актуальных тем и в работе над проектами.

Оценка проектов шла по нескольким критериям: учитывались новизна и актуальность идеи, практическая значимость, экономическая целесообразность, степень личного участия и качество оформления презентации. Мнения экспертов помогли авторам оценить качество проработки тем проектов, получить новые знания и определить направления для дальнейшего развития.

Благодаря конференции у талантливой молодежи появилась возможность заявить о себе и своих профессиональных амбициях, поделиться своими идеями и применить их для развития научно-технического потенциала предприятия. Для наиболее актуальных и экономически эффективных научных разработок это шанс не только на внедрение в производство, но и на масштабирование опыта на всю Компанию.

Молодые специалисты Саратовского НПЗ, представившие наиболее интересные проекты в своих номинациях, примут участие в кустовой научно-технической конференции НК «Роснефть», где, в свою очередь, будут определены участники межрегионального этапа.

— В своем проекте я предложила повысить эффективность работы установок риформинга за счет разделения перерабатываемого на них смесевого сырья на два потока прямогонного бензина. Эту актуальную тему мне предложил мой научный руководитель – начальник отдела повышения операционной эффективности Александр Цыбенко. Реализации проекта позволит увеличить октановое число и объем выпускаемой продукции, кроме того, уменьшится количество присадок, вовлекаемых в процесс изготовления бензина, — говорит лаборант химанализа Саратовского НПЗ Полина Ярошенко.

Научно-технические конференции очень важны и для студентов профильных вузов и учащихся «Роснефть-классов». Они получают возможность более детально ознакомиться со своей будущей профессией, работой Саратовского НПЗ и компании «Роснефть». Это обязательно пригодится в учебе и выборе жизненного пути.

«Роснефть» ежегодно проводит научно-технические конференции для вовлечения молодых специалистов Компании в инновационную исследовательскую и проектную деятельность. Такой подход не только помогает выявить молодежь с высоким научным потенциалом, но и развивать их профессиональные компетенции, привлекать к решению современных производственных задач.

На Саратовском НПЗ научно-технические конференции проводятся ежегодно, начиная с 2006 года. Молодые специалисты предприятия неоднократно становились финалистами Межрегиональной НТК компании «Роснефть», а предложенные ими идеи были внедрены в производство.