На Саратовском НПЗ, входящем в ПАО «НК «Роснефть», подведены итоги реализации благотворительной программы в 2019 году. Финансовая помощь оказана 12 социально значимым организациям и учреждениям нашего региона. Особый акцент был сделан на реализации проектов, направленных на улучшение качества жизни детей и подростков в сфере здравоохранения, спорта и в социальной сфере. Среди получателей благотворительной помощи в 2019 году: комплексный центр социального обслуживания населения Саратовского района, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение», областная клиническая психиатрическая больница, школы олимпийского резерва по нескольким спортивным дисциплинам.

Второй год подряд в благотворительной программе предприятия участвует областной детский противотуберкулезный санаторий для детей. Средства Саратовского НПЗ направлены на реконструкцию корпуса столовой и ЛФК. Уже выполнены работы по ремонту зала для занятий лечебной физкультурой, осуществлен капитальный ремонт кровли, балкона и фасада здания, установлены новые окна, освещение и вентиляция, пожарная и охранная сигнализация. В настоящее время ведутся работы по реконструкции помещения столовой. Также на средства нефтяников будет оборудовано крыльцо с подъемником для маломобильных пациентов и благоустроена прилегающая территория.

Помимо перечисления благотворительных средств, в течение года с пациентами санатория проводилась просветительская работа. Ребята стали участниками интерактивных уроков по экологии и культуре личной безопасности, проведенных специалистами Саратовского НПЗ. В рамках мероприятий дети повторили основные принципы безопасного поведения дома и на улице, узнали о природоохранной программе предприятия и компании «Роснефть», о том, как они сами могут заботиться о природе, познакомились с настоящими пожарными, приняли участие в конкурсе рисунков и многое другое. Подобные уроки специалисты завода проводили в течение года и в других детских учреждениях – подшефном центре «Возвращение», Доме культуры национального творчества, центре соцобслуживания Саратовского района. Воспитанники Дома культуры побывали на экскурсии в музее Саратовского НПЗ. В текущем году для юных жителей города и области специалисты завода также подготовили несколько интересных и познавательных мероприятий.

В сфере спорта оказана благотворительная помощь нескольким спортивным школам и общественным спортивным организациям. Так, например, на перечисленные школе олимпийского резерва по хоккею «Кристалл» средства приобретены спортивный инвентарь и экипировка для юных спортсменов из многодетных и малообеспеченных семей. Школа олимпийского резерва №3 Саратова благодаря помощи завода приобрела оборудование для укладки лыжных трасс. Также в 2019 году выделены средства на устройство спортивной площадки на стадионе «Волга» в Заводском районе города и на ремонт помещений в спортивном комплексе «Строитель».

Благодаря Саратовскому НПЗ компьютерные классы появятся в социально-реабилитационном центре «Возвращение» и комплексном центре социального обслуживания населения Саратовского района. В центре соцобслуживания на новом оборудовании будут обучать инвалидов и пенсионеров. Благотворительные средства также перечислены организации ветеранов Заводского района. Совету ветеранов предприятия, в котором насчитывается более 800 человек, помощь оказывается на постоянной основе.

В 2019 году был дан старт серии мероприятий нового формата – интеллектуальных игр разной тематики. Так, для жителей города, проходящих реабилитацию в центре адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды» и представителей саратовской региональной общественной организации инвалидов «Ты не один» была проведена игра, посвященная нефтяной отрасли. В этом году специалисты Саратовского НПЗ подготовили игру, посвященную ВОВ и вкладу завода в Великую Победу.

В благотворительную деятельность предприятия вовлечены и его работники. Например, в преддверии Дня знаний коллектив Саратовского НПЗ принял участие в благотворительной акции «Тропинка к школе», целью которой является оказание помощи малообеспеченным семьям, проживающим в сельской местности. Для детей из таких семей были закуплены канцтовары и школьные рюкзаки. Также школьные принадлежности были закуплены для первоклашек, проходящих реабилитацию в социальном центре «Возвращение». На постоянной основе работники предприятия перечисляют средства на лечение тяжелобольных детей, собирают одежду, обувь и игрушки для малообеспеченных семей города и области.

Благотворительные проекты Саратовского НПЗ высоко оценены на уровне компании «Роснефть». В 2019 году завод стал победителем в корпоративном конкурсе «Лучшая социальная инициатива» в номинации «Благотворительность». Награда вручена за проект «Дерево доброты», который реализуется совместно с профсоюзной организацией. Цель проекта — адресная помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Начался новый год, и благотворительная программа Саратовского НПЗ будет продолжена.