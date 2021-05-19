Сотрудники завода приняли активное участие во всероссийских экологических акциях «Зеленая весна» и «Вода России». Молодые специалисты Саратовского НПЗ, входящий в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», навели порядок на песчаной косе на берегу Волги в поселке Увек, а также устроили плоггинг — забег по сбору мусора в парке им. С.М. Кирова.

Подобные экологические акции проводятся ежегодно с апреля по октябрь во всех регионах страны в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Впервые благоустроить территорию волжского берега в Заводском районе, используемую местными жителями в качестве места для летнего отдыха, работники предприятия решили в 2013 году. С того времени акция проводится ежегодно. В этот раз работниками завода было очищено более 3000 кв. метров территории и собрано 15 кубических метров бытового и принесенного рекой мусора.

Марафон экологических акций продолжил плоггинг-забег, в рамках которого спортивная активность совмещена со сбором различного, в основном бытового, мусора. Этот вид экологического движения помогает не только заботиться об окружающей среде, но поддерживать себя в хорошей физической форме. В истории Саратовского НПЗ плоггинг-забег проведен впервые. В ходе спортивно-экологической акции работники завода пробежали пять километров и за 30 минут отведенного им времени собрали более 300 килограммов бытового мусора в парке им. С.М. Кирова.

Плоггинг-забег — уже третье экологическое мероприятие, проведенное работниками Саратовского НПЗ в этом году. Сезон природоохранных акций открыл субботник по уборке территории, прилегающей к периметру предприятия.

В дальнейшем нефтепереработчики планируют провести уборку соснового бора, расположенного вблизи завода, выпустить в Волгоградское водохранилище мальков стерляди и сазана, а также высадить деревья в Заводском районе.

— Молодые специалисты принимают участие во всех общезаводских мероприятиях. В ходе экологических акций мы помогаем природе вернуть ее первозданную красоту. Таким образом, молодые специалисты, вносят свой вклад в большую природоохранную работу, проводимую предприятием, и улучшение экологической обстановки в нашем родном городе, — говорит начальник смены, молодой специалист Саратовского НПЗ Антон Терентьев.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Один из главных приоритетов Компании — обеспечение экологичности производства и минимизации воздействия на окружающую среду. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» — ежегодная массовая акция федерального масштаба, которую реализуют Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского и Всероссийское общество охраны природы. Посредством практических мероприятий проект «Зеленая Весна» способствует развитию и распространению экологической культуры в России и формированию социально-ответственного общества, живущего в гармонии с природой.