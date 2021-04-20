На Саратовском НПЗ, входящем в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть» с целью защиты сотрудников от коронавирусной инфекции covid-19 прошел первый этап прививочной кампании.

На территории Саратовского НПЗ была организована площадка для проведения вакцинации как работников завода, желающих привиться от коронавирусной инфекции, так и сотрудников других дочерних обществ НК «Роснефть», работающих в регионе.

Врач аллерголог-иммунолог до начала прививочной кампании рассказала сотрудникам предприятия, как работает прививка от коронавируса, развеяла мифы вокруг вакцинации, ответила на вопросы. Вакцинацию на Саратовском НПЗ провела специализированная медицинская организация, обеспечивающая логистику и вакцинирование работников в соответствии с требованиями Минздрава РФ. Перед прививкой сотрудников осмотрел врач-терапевт: измерил температуру, давление и уровень кислорода в крови. Врачи уточняли наличие хронических заболеваний и возможных аллергических реакций. Кроме того, было организовано поствакцинальное наблюдение.

Вакцинация на территории предприятия позволила работникам сделать прививку в комфортных условиях без отрыва от производства, защитить собственное здоровье и здоровье членов своих семей, а также внести личный вклад в создание коллективного иммунитета. Здоровье сотрудников – абсолютный приоритет компании «Роснефть».

Вакцинация на Саратовском НПЗ проводится в два этапа отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак», также известным, как «Спутник V». Это первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. В настоящее время она входит в тройку мировых вакцин по количеству одобрений, полученных от государственных регуляторов. «Спутник V» прошел все стадии доклинических испытаний по эффективности и безопасности.