На саратовском предприятии готовят к выпуску первую партию дезинфицирующих средств. Об этом сообщает минпром.

Средств будут в компактной упаковке в виде спрея и предназначены для нанесения на кожу. Производитель уверяет, что асептики эффективно обеззараживают, так как содержит хлоргексидин. Кроме того, в состав входит глицерин, декспантенол и ароматизатор.

Предприятие может выпускать 50 тонн продукции в месяц. Сейчас продукция проходит сертификацию и появится в продаже уже на следующей неделе. Местные жители смогут найти антисептики в аптеках «Vetar» в Саратове, Балакове, Балашове, Ершове, Инвантеевке, Калининске, Красном Куте, Новоузенске, Петровске и Пугачеве.