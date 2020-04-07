На саратовском предприятии разработали бесконтактный термометр, сообщает минпрос региона.

Речь идет о АО «Промэлектроники». Разработчики утверждают, что новый прибор может измерить температуру тела человека на расстоянии от 1 до 30 сантиметров в течении секунды. Диапазон измерения от +25 до +45 градусов Цельсия, а точность с погрешностью 0,1 градуса.

— Глубина хранения измерений позволяет сохранять не менее 400 замеров из них не менее 200 замеров — с повышенной температурой, — рассказали о термометре в ведомстве.

Без подзарядки прибор может работать 90 часов, а диапазон рабочих температур окружающей среды колеблется от -40 до +60 градусов.

Устройство имеет сертификат соответствия. На этой неделе предприятие выпускает опытную партию, в планах – выход в серию. В начале мая на заводе изготовят первую партию из 100 приборов.