По информации сайта «ВсёПроСпорт», в легкоатлетическом манеже стадиона «Волга» сейчас полным ходом идёт ремонт износившихся и дефектных участков синтетического покрытия. Все работы выполняются подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.

Технология ремонта не так проста и включает в себя несколько этапов. Новое покрытие на дорожки наносят слоями: первый из них помогает убрать найденные дефекты, а второй служит для защиты от последующего износа. Когда эти два слоя высохнут, будет положен финальный, закрепляющий. После этого на дорожки нанесут стандартную разметку. Все работы, согласно планам подрядчика, будут завершены уже в конце этой недели.

Если погода будет солнечной, без осадков в виде дождя и снега, то прилегающую территорию также благоустроят в кратчайшие сроки.

Уже сейчас саратовцы могут свободно посещать спортплощадку на уличной части «Волги». Проводимые работы совершенно не помешают активному времяпрепровождению жителей города.