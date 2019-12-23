Губернатор Радаев на заседании правительства области отдельно поинтересовался, как обстоит дело с организацией стоянки на Привокзальной площади в Саратове. Напомним, некоторое время назад глава региона жестким образом раскритиковал мэра Михаила Исаева за то, что невыполнение поручения по организации стоянки. Радаев пообщал, что к делу подключатся правоохранители.

Исаев доложил, что в настоящее время у здания железнодорожного вокзала обустроена парковка, на которой стоянка ограничена по времени. В 2020 году планирует обустройство ещё двух парковочных площадок – на месте здания общежития железной дороги и расселённого после пожара дома по улице Аткарской, 33. Суммарно это даст порядка 200 машиномест, что позволит решить проблему парковки на Привокзальной площади.

Также губернатор потребовал уделить внимание текущему содержанию городских улиц, особенно в части ремонтных работ, которые проводят организации тепло- и водоснабжения.

— Мы понимаем, в каком состоянии находится инфраструктура, но форс-мажорные ситуации надо исключать. Ремонт надо делать быстро и качественно, независимо от времени года. А если идти у них на поводу, то получится, что мы разроем все и будем в этом сидеть. Эти процессы город должен контролировать жестче, — поставил задачу Валерий Радаев.