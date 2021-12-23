Возгорание произошло утром 23 декабря на территории гидростанции, расположенной в Балакове.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сигнал о ЧП поступил в 9.56. Сообщалось, что вспыхнул второй блочный трансформатор на ГЭС по адресу: улица Заовражная, 10.

Пожарно-спасательные подразделения выехали по вызову в составе шести пожарных расчетов.

По предварительным данным, горели 20 кв метров трансформатора.

В 10.49 пожар был локализован, в 10.51 — ликвидирован, — сообщили в ведомстве. О пострадавших не сообщается.

Напомним, это уже не первый подобный инцидент на Саратовской ГЭС. В январе 2018 года здесь также долго горел трансформатор.

Фото: соцсети