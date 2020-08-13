Жители Саратова поддерживают введение запрета на движение автомобилей по верхнему ярусу набережной Космонавтов, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин озвучил идею – сделать верхний ярус набережной пешеходным. Местные жители выражают свое согласие с данной инициативой.

В ближайшее время горожане просят ограничить движение автомобилей на данном участке, так как на узкой дороге наблюдается довольно оживленное движение с участием легковых и грузовых автомобилей. А по вечерам часто в автомобилях включают громкую музыку, что нарушает покой малышей и пожилых людей.

— Я проживаю на набережной. У меня двое детей. Движение на нашей улице очень активное, и никто скоростные режимы не соблюдает. Старшего ребенка страшно одного отпускать гулять. Паркуются на тротуарах, с коляской иногда и не обойдешь. Мы только за то, чтобы нашу улицу сделали пешеходной, — поделилась жительница Людмила Кукаркина.