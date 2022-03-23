В Саратове на Набережной космонавтов начались сезонные работы по уходу за зелеными насаждениями. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сегодня, 23 марта, на Набережной космонавтов стартовала весенняя обрезка деревьев. Так, специалисты приступили к формовочной обрезке ясеней на среднем ярусе набережной.

С сегодняшнего дня МБУ «Служба благоустройства Волжского района» под контролем сотрудников управления по охране окружающей среды и зеленых насаждений, а также членов комиссии по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений, общественников и специалистов «Саратовской Ассоциации ландшафтного дизайна».