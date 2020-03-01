В Саратове на набережной Космонавтов начали крошиться фонари. С виду осветительные конструкции были похожи на чугунные, но в последние дни зимы открыли свой «внутренний мир».

Корреспондент информационного портала «Новости Саратова» зафиксировала лопины в корпусе фонарей. Внутреннее содержание похоже на монтажную пену, а основание сделано, по всей видимости, из пластика. Несмотря на то, что осветительные приборы на набережной были установлены всего пару лет назад, в непригодность они пришли после аномально теплой зимы.