Вчера, 10 августа, на одной из саратовских остановок произошла массовая драка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Около 21:40 в полицию поступило сообщение о беспорядках на улице Чернышевского. Саратовцы рассказали, что на остановке дерутся две группы людей.

Сотрудники порядка прибыли по указанному адресу, но там никого не оказалось. В ходе проверки полицейские выяснили, что в этот вечер в больницу обратились двое граждан. На допросе удалось выяснить, что драка произошла вследствие семейной ссоры.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и местонахождение участников происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.