Огромное изображение мужских гениталий заметили жители поселка Солнечный в Саратове.

Как сообщили в паблике «Солнечный Саратов» соцсети ВКонтакте горожане, на дороге по улице Семёнова, которую в настоящее время ремонтируют, кто-то нарисовал непотребное.

В качестве доказательства в паблике было размещено фото.

— Ул Семёнова. Делают дорогу. Намекают, что готова будет не скоро, — пошутили саратовцы в подписи к откровенному изображению.

— Положили они на ремонт. Ждали, ещё подождём, — грустно комментируют увиденное местные жители, полагая, что авторство рисунка принадлежит именно дорожный рабочим.

Фото: соцсети