Домой Рубрики Новости Саратова На Саратовскую область надвигается снежная метель РубрикиНовости СаратоваСоцсфера На Саратовскую область надвигается снежная метель По Новости Саратова - 15.01.2021 97 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области завтра утром, 16 января, ожидается метель и снежные заносы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Порывы северного ветра усилятся до 16 метров в секунду. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовские крыши от снега очищают 1926 дворников Саратовские пограничники выявили 30 иностранцев с подложными документами для попадания в РФ Полиция раскрыла угон ВАЗа в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовские крыши от снега очищают 1926 дворников Новости Саратова - 15.01.2021 0 Сегодня, 15 января, в Саратове 1,926 тысячи дворников и 90 единиц спецтехники очищают дворы и крыши многоквартирных домов от снега и наледи. Об этом... Саратовские пограничники выявили 30 иностранцев с подложными документами для попадания в... 15.01.2021 Полиция раскрыла угон ВАЗа в Саратове 15.01.2021 На Саратовскую область надвигается снежная метель 15.01.2021 Росгвардейцы помогли жительнице Ртищево найти своего сына 15.01.2021