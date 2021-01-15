В Саратовской области завтра утром, 16 января, ожидается метель и снежные заносы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Порывы северного ветра усилятся до 16 метров в секунду.

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