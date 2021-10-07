Сегодня, 6 октября, уполномоченная по правам человека в Саратовской области Надежда Сухова закрыла комментарии в Instagram из-за обрушившегося на нее хейта. Речь идет о ситуации в ОТБ-1.

Напомним, речь идет о документальном фильме проекта Gulagu.net, в котором показали пытки и вымогательства в туберкулезной больнице для осужденных в Саратовской области. Руководитель проекта опирался на реальные истории жертв. Также были названы имена надзирателей и осужденных, которые, возможно, причастны к пыткам и вымогательствам.

В ответ на эту ситуацию, Сухова неделю назад выложила пост, в котором утверждала, что в ОТБ-1 регионального управления ФСИН всё в порядке.

По фактам насилия СК уже начал проверку, на данный момент возбуждены семь дел без фигурантов. Глава регионального ФСИН Алексей Федотов уходит в отставку, главврач больницы уволен. Проверку начали в Генпрокуратуре РФ. Кремль поставлен в известность.

Между тем в аппарате Суховой заявили, что не начнут проверку в течение ещё полутора недель, пока уполномоченная не выйдет из отпуска.

Также стало известно, что уголовные дела о насилии в отношении осужденных в Саратовской области будет расследовать центральный аппарат СК.